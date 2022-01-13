В крупном воронежском райцентре на улице нашли труп мужчины

В Россоши местные жители сообщили о трупе мужчины, лежащем на улице Труда. Инцидент произошел утром в 9:00 в среду, 12 января. Пост разместили в группе «Подслушано. Россошь» в соцсети «ВКонтакте».

В региональном ГУ МВД по Воронежской области информацию подтвердили. Предположительно, 71-летний мужчина умер из-за того, что у него оторвался тромб. В данный момент тело увезли на судмедэкспертизу, чтобы установить точную причину смерти. Участковый проводит проверку.

Ранее посетители торгового центра «Лента» на улице Домостроителей обнаружили на втором этаже труп пожилого мужчины. Правоохранители пояснили, что его смерть также не носила криминальный характер. Тело направлено на СМЭ.