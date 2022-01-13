В Воронеже иномарка сбила на пешеходном переходе школьницу и врезалась в забор

Фото из архива КП

14-летняя школьница пострадала в ДТП у дома № 19 по бульвару Победы в Воронеже. Авария произошла 12 января примерно в 15.25. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля «Фольксваген Туарег», двигаясь по бульвару Победы со стороны улицы 60 Армии в направлении улицы Маршала Жукова, не справился с управлением. Он на скорости влетел в железо-бетонный забор и сбил школьницу, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате 14-летняя девочка с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлена в больницу. По факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.