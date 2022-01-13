От Воронежской области на Олимпиаду в Пекине могут поехать два спортсмена

Один из кандидатов на поездку на Олимпиаду Андрей Лылов с главным тренером Воронежской области по бобслею Борисом Рузиным. Фото: из архива «КП»

От Воронежской области на Олимпиаду в Пекине могут поехать только два спортсмены – бобслеисты Илья Малых, выступающий в параллельном зачете и представляющий также Подмосковье, а также Андрей Лылов. Об этом сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

В активе у обоих спортсменов в текущем отборочном цикле есть медали. Илья Малых - бронзовый призер чемпионата Европы по бобслею, Андрей Лылов занял третье место на Кубке Европы.

Впрочем, шансы обоих бобслеистов на выступление на Олимпиаде невелики. По словам главного тренера сборной команды Воронежской области по этому виду спорта Бориса Рузина, в ноябре-декабре Илья Малых участвовал в двух этапах Кубка мира, однако в трех последующих его перестали включать в стартовый состав без объяснения причин. Вероятность выступления Андрея Лылова в Пекине и вовсе совсем небольшая.

Как пояснили в федерации бобслея России, окончательный состав сборной на Олимпиаду будет известен после завершения чемпионата Европы, который будет проходить в Швейцарии в Санкт-Морице с 14 по 16 января.