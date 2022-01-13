Воронежские волейболистки вышли в финал первенства России

Юные воронежские волейболистки завоевали право сыграть в финальной части первенства России. Фото: cspsk-vrn.ru

В Воронеже завершился полуфинальный турнир первенства России среди девушек не старше 16 лет сегодня. За выход в финальную часть турнира боролись команды из Санкт-Петербурга, Белгородской области, Республики Коми, Карачаево-Черкесии и из Череповца Вологодской области. Наши девушки выиграли четыре игры на турнире, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд

Команду Белгородской области наши юные волейболистки обыграли в трех партиях, у Республики Коми выиграли 3:1. С таким же счетом завершилась встреча с Санкт-Петербургом, а вот в матче с командой Карачаево-Черкесии наши девушки не отдали соперницам ни одной партии.

Эти победы позволили воронежским спортсменкам побороться за победу в решающем матче домашнего турнира, а также гарантировали участие в финальной части первенства страны, где встретятся 16 сильнейших команд России. Эти соревнования пройдут с 20 по 30 марта.

А вот во встрече за первое место в полуфинальном турнире родные стены воронежским спортсменкам не помогли. Матч со счётом 3:2 выиграли волейболистки Вологодской области. Встреча была очень упорной и шла два часа.

- В полуфинале команда отработала неплохо - волейболистки задачу выполнили. Что качается финальной встречи, то в третьей партии был провал, возможно, мы где-то уступили в подготовке. В четвертой мы выровняли положение и сравняли счет - 2:2. А в пятой допустили три ошибки и соперник этим воспользовался, — рассказал тренер команды Воронежской области Никита Елькин.