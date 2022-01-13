В воронежском Шилово устранили коммунальную аварию, оставившую без отопления несколько домов

Фото из архива КП

На отключения воды и отопления пожаловались жители микрорайона Шилово в Воронеже днем ранее, в среду, 12 января. Сообщение появилось в группе «Жители Воронежа (Мкр. Шилово)».

Люди сообщили об отсутствии горячей воды и отопления в семи многоэтажках. Коммунальщики пояснили, что неудобства вызвал порыв на теплосети в местном детском саду. Его устраняла муниципальная аварийная служба.

Как пояснили в ПАО «Квадра», прорыв устранен. В настоящее время все дома подключены к теплоснабжению.