Три фуры, автобус и две иномарки столкнулись на выезде из Воронежа

Фото ГУ МЧС по региону

Крупное ДТП с участием трех грузовых автомобилей, двух легковых и автобуса произошло вечером 12 января на выезде из Воронежа в Рамонском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

По данным спасателей, авария случилась вечером, в 21.05, во время снегопада. На место происшествия, на 496 км трассы М-4 «Дон», тут же выехал расчет МЧС.

На заснеженной дороге транспортные средства сильно пострадали. Среди них три грузовика («Мерседес», «КамАЗ» и «Вольво»), рейсовый автобус и две легковушки («Хонда» и «Додж»).

По предварительной информации МЧС, люди в ДТП не пострадали. Автобус, предположительно рейсовый, ехал пустым. Но этот участок трассы на время сковала большая пробка.