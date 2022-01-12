Воронежский «Буран» во второй раз подряд разгромно проиграл тольяттинской «Ладе»

Хоккеисты "Лады" празднуют третью заброшенную шайбу, оказавшуюся победной. Фото: кадр с видео с сайта ВХЛ.

Матч в Тольятти положительных эмоций «Бурану» не добавил. Первый гол вратарь «ураганных» Глеб Носов пропустил уже на третьей минуте. Владислав Червоненко выехал из-за ворот и мощно и точно бросил – 0:1. В начале пятой минуты Ярослав Альшевский удачно подставил клюшку – 0:2. И тут же Максим Денежкин забросил третью шайбу «Лады». После чего Носов отправился на скамейку, уступив место в воротах Артему Назаркину.

Во втором периоде пришел черед вытаскивать шайбы из сетки и Назаркину. Причем две из них хоккеисты «Лады» забросили, когда играли в меньшинстве. Стремительные контратаки точными бросками завершили Евгений Грошев на 24 минуте и Владислав Наумов на 35-й. Между этими голами был и еще один. Его в равных составах на 29 минуте забросил Андрей Белозеров.

В третьем периоде игроки «Лады» расслабились и позволили хоккеистам «Бурана» сделать счет чуть более приличным. На 47 минуте Никита Луховской точно бросил с убойной позиции, а на 48-й цели достиг выстрел Ивана Лисина издали – 2:6. Что ж, по сравнению с разгромом в Воронеже 2:9 13 октября, в день рождения своего главного тренера Михаила Бирюкова, это, будем считать, маленький шажок вперед. Не устраивали «ураганные» на этот раз и ледовое побоище. Что тоже хорошо.

«Буран» остался на 22 месте с 31 очком. Впереди у «ураганных» игра в Казани с «Барсом». Татарская команда идет на 12 месте с 47 очками. Матч начнется в 18.30 по московскому времени.