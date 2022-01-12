Сотрудники Воронежского заповедника рассказали историю новогодней елки, украсившей Центральную усадьбу

Фото с сайта Воронежского заповедника

В этом году гостей Воронежского заповедника на Центральной усадьбе в новогодние каникулы радовала красавица-ель. Ее к празднику нарядили шарами и гирляндой. Но откуда в заповеднике натуральная елка, ведь рубить деревья на охраняемой территории категорически запрещено? Накануне Старого Нового года работники заповедника приоткрыли тайну:

- Ежегодно перед таким значимым праздником у нас заповедника возникает дилемма – ставить новогоднюю елку или нет. И как всегда на помощь приходят спонсоры.

В этом году главный символ праздника заповеднику подарил Макаренко Михаил из поселка Боровое. Он отдал пятиметровую натуральную ель со своего приусадебного участка.

- Спасибо, уважаемый Михаил Петрович, говорят вам сотрудники и гости Воронежского заповедника.