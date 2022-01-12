В прошлом году нарушители причинили экологии Воронежской области ущерба на 100 миллионов

В департаменте природных ресурсов и экологии Воронежской области провели итоги надзорных мероприятий 2021 года в отношении 211 поднадзорного субъекта.

В ходе проверок экологи выявили 236 нарушений норм природоохранного законодательства, вынесли 185 постановлений и наложили штрафов на общую сумму более семи миллионов рублей.

В ходе 120 рейдов выявили 17 фактов нарушений при обращении с отходами производства и потребления, 31 факт незаконной добычи полезных ископаемых, а также 18 фактов пользования водными объектами с нарушением установленных требований.

Причиненный нарушителями ущерб оценили в 100 миллионов рублей.