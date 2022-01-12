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Спорт12 января 2022 15:34

Из воронежского «Бурана» ушел один из ведущих защитников

Юрий Сергиенко расторг контракт по обоюдному согласию
Юрий КОЗЛОВ
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Юрий Сергиенко продолжит карьеру в чешском клубе. Фото: группа ХК "Буран" ВКонтакте.

Юрий Сергиенко продолжит карьеру в чешском клубе. Фото: группа ХК "Буран" ВКонтакте.

Фото: другой источник.

В хоккейном клубе «Буран» кадровые изменения. Из клуба ушел защитник Юрий Сергиенко – один из лучших игроков линии обороны. Если учитывать место «ураганных» в подвале турнирной таблицы ВХЛ, то гол и 11 передач, – довольно солидно. Показатель полезности у Юрия, правда, -6 (то есть, когда он находился на льду, команда пропустила на шесть шайб больше, чем забила), но пойди найди игрока «Бурана», у которого он кардинально лучше.

Здесь, видимо, дело в том, что Сергиенко сам решил перейти в другой клуб. В «Буране» сообщили, что Юрий уже трудоустроился в Чехии. Брешь в защитной линии заполнил присоединившийся к «ураганным» игрок линии обороны Егор Баланов.