Из воронежского «Бурана» ушел один из ведущих защитников

Юрий Сергиенко продолжит карьеру в чешском клубе. Фото: группа ХК "Буран" ВКонтакте. Фото: другой источник.

В хоккейном клубе «Буран» кадровые изменения. Из клуба ушел защитник Юрий Сергиенко – один из лучших игроков линии обороны. Если учитывать место «ураганных» в подвале турнирной таблицы ВХЛ, то гол и 11 передач, – довольно солидно. Показатель полезности у Юрия, правда, -6 (то есть, когда он находился на льду, команда пропустила на шесть шайб больше, чем забила), но пойди найди игрока «Бурана», у которого он кардинально лучше.

Здесь, видимо, дело в том, что Сергиенко сам решил перейти в другой клуб. В «Буране» сообщили, что Юрий уже трудоустроился в Чехии. Брешь в защитной линии заполнил присоединившийся к «ураганным» игрок линии обороны Егор Баланов.