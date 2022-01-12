В воронежских школах нет закрытых на карантин классов

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

После новогодних каникул все школы Воронежа вернулись к работе в обычном режиме. Закрытых на карантин классов в общеобразовательных учреждениях на сегодня нет, рассказали в мэрии.

Ранее в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что заболеваемость ОРВИ среди детей на каникулах снизилась.

В то же время в Воронежской области увеличилось на 11,3% число заболеваний коронавирусом среди молодых людей в возрасте от 18 до 39 лет. Наибольшая доля заразившихся приходится на работников торговли, сельского хозяйства, сфер ЖКХ и транспорта.