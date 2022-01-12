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Происшествия12 января 2022 15:05

Жительнице Воронежа грозит три года лишения свободы за фиктивную регистрацию иностранцев

Женщина прописала в своем доме пятерых граждан
Ирина КАЗАНИНА
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В Воронеже полицейские выявили очередной факт фиктивной прописки иностранных граждан. По подозрению задержали 69-летняя местную жительницу. Оперативники выяснили, что с сентября по ноябрь минувшего года женщина за денежное вознаграждение поставила на фиктивный учет в своем частном доме в Ленинском районе пятерых иностранцев. При этом помещение для проживания им не предоставлялось.

В полиции задержанная призналась, что заработанные таким образом деньги тратила на личные цели.

Сейчас в отношении фигурантки возбудили уголовное дело. Пока подозреваемую отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.