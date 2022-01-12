Исполнять обязанности президента Воронежской ТПП будет Сергей Петровский

Фото с сайта ТПП Воронежской области Фото: Предоставлено "КП"

Торгово-промышленную палату Воронежской области с приставкой и.о возглавил Сергей Петровский. Ранее он был первым вице-президентом палаты. Об этом сообщили в пресс-службе ТПП в среду, 12 января.

Бывший глава палаты 58-летний Юрий Гончаров погиб в ДТП 29 декабря прошлого года. На 16 километре трассы «Дон» на границе с Липецкой область столкнулись «Форд-Фокус», «Тойота-Камри» и «Лада-Ларгус». Гончаров был пассажиром «Тайоты-Камри».

Кандидатуру Петровского в качестве исполняющего обязанности президента утвердили на заседании ТПП 12 января. За него проголосовали единогласно. Новый глава работает в палате около 30 лет.

- Взяв слово, Сергей Владимирович кратко ознакомил собравшихся со своей биографией, рассказал о тех направлениях работы, которые он курировал как первый заместитель руководителя организации, - рассказали в пресс-службе.

В таком статусе Петровский будет работать до проведения внеочередного съезда ТПП Воронежской области, на котором делегаты изберут нового президента платы.