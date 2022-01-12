Воронежские скалолазы завоевали еще три медали на «Рождественском турнире»

"Домашние стены" помогли воронежским скалолазам взять шесть медалей. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежские скалолазы домашнего «Рождественского турнира» завоевали три медали в «боулдеринге», сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд. Это дисциплина, где спортсмены проходят целую серию коротких, но очень сложных трасс.

Сначала бронзовую медаль взяла Виктория Шумейко, выступавшая среди девочек 10-13 лет. Вика покорила все четыре трассы, причем две из них прошла с первой попытки. Всего на одну попытку меньше затратил поднявшаяся на второе место Мария Силкина из Красноярского края. А вот победительница, Алена Зорина из Иркутска, покорила все трассы с первой попытки.

Еще одну бронзу завоевал Андрей Чурилов, выступавший среди юношей 14-15 лет. Наш спортсмен добрался до ТОПа на первых двух трассах, а на оставшихся взял «зону» — промежуточный финиш. Однако, затратил на все это много попыток и именнопропустил вперед Михаила Мясницына из Северной столицы. Победителем стал Евгений Жилов из Челябинска, который покорил три трассы.

Вице-чемпионом в этом виде программы стал Максим Мухин. В его активе две пройденные трассы из четырёх и две «зоны». Золотую медаль в этом возрасте завоевал московский спортсмен Александр Теплых, который пролез все трассы.

— Максим Мухин был абсолютно готов, чтоб завоевать медаль, но он такой спортсмен непредсказуемый. Поэтому я рад, что это получилось, но это можно было ожидать. Вика Шумейко тоже в общем-то выступила на своем уровне. Обидно, что она могла стать второй, если бы на первой трассе не сглупила дважды. А вот у Андрея Чурилова прогресс серьезный. Я понимал, что он движется вперёд, но что на этих соревнованиях он завоюет две медали, если бы мне кто-то об этом раньше сказал, я бы ответил, что вряд ли. Однако, это получилось, это здорово. Думаю если он так будет дальше двигаться, мотивация у него хорошая — он может далеко пойти. А в целом, с точки зрения результата, это первые детские соревнования за длительный промежуток времени, когда я испытываю удовлетворение, - подвел итоги «Рождественского турнира» главный тренер Воронежской области по скалолазанию Владимир Маламид.

Напомним, что до этого у воронежцев уже было три медали. Андрей Чурилов в трудности стал вторым, а Виктория Шумейко и Кирилл Нечипоренко в скорости завоевали бронзовые награды. Таким образом, в «Рожественском турнире» на счету наших спортсменов шесть медалей.