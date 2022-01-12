В новогодние каникулы воронежская канализация забивалась мусором 342 раза

Фото мэрии Воронежа

В течение 10 праздничных дней бригады водоканала 342 раза выезжали на вызовы, связанные с засорами на канализации. Это на 17 больше, чем в новогодние каникулы в 2021 году. Тогда ликвидировали 325 засоров.

По-прежнему, чаще всего неисправность систем канализации вызывают спущенные в унитаз ватные палочки, влажные салфетки, одноразовые синтетические полотенца, средства личной гигиены, а также наполнитель для кошачьих туалетов.

Специалисты в очередной раз поясняют, что указание на пачках наполнителей кошачьих туалетов о том, что их можно смывать в унитаз – всего лишь маркетинговых ход.

- Гранулы наполнителя не растворяются, а наоборот «комкуются» и создают препятствие для прохождения стоков», - рассказал начальник участка транспортировки канализационных стоков «РВК-Воронеж» Виталий Максимов.

В период новогодних праздников сотрудники водоканала промыли пять километров сетей водоотведения различного диаметра. Это расстояние получится, если сложить протяженность Северного, Чернавского и ВоГРЭСовского мостов.