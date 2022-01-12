В Воронеже мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

В ночь с 8 на 9 января воронежцы сообщили в полицию о стрельбе около караоке-бара в Центральном районе. Неизвестный мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета в своего оппонента. Полицейские срочно выехали на место и задержали хулигана. Им оказался 37-летний местный житель.

- У мужчины изъяли оружие, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. – По факту проводится проверка.

В полиции также сообщили, что в результате стрельбы никто не пострадал.