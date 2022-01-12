Воронежская бильярдистка победила на первенстве России

Ульяна Антонова. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежская бильярдистка Ульяна Антонова победила на первенстве России в Екатеринбурге по «Динамичной пирамиде» среди девушек до 16 лет. Об этом сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

В октябре 2021 года Ульяна Антонова стала призером на своем дебютном первенстве мира и вот, новое достижение. Наша спортсменка дошла до финала без поражений. Сначала она со счетом 4:1 выиграла у рязанской спортсменки Екатерины Радюковой, а затем не без труда обыграла Викторию Макееву из Оренбурга — 4:3. Не отдала Антонова ни одной партии в четвертьфинальной встрече с Дарьей Цымбал из Рязани, и только одну партию позволила взять в полуфинале Полине Божгаревой, представлявшей Оренбург — 4:1. А вот финальная встреча получилась драматичной. Ульяне предстояло встретиться с непростой соперницей из Ставрополя Аленой Копниной. Именно она и повела в финальной встрече со счетом 2:0. В ее пользу склонялась и третья партия 7:1, но Антонова положила в лузы сразу семь шаров подряд и смогла не только выиграть эту партию, но и переломить ход встречи. Итог финала – 4:3 в ее пользу.

— У девочек послабее Ульяна выиграла очень уверенно. А с теми, кто посильнее, встречи сложились посложнее, — прокомментировал выступление воспитанницы главный тренер сборной Воронежской области по бильярду Борис Попов. - Например, вторая встреча с Макеевой, где Антонова выиграла 4:3. Также сложным получился финал с Копниной. Эту спортсменку отличает более мужской, жесткий бильярд. Были некоторые сомнения, сможет ли Ульяна с ней справиться. Но благодаря самообладанию и очень хорошей психологической подготовке она переиграла соперницу,

Еще одну медаль в Екатеринбурге завоевала Ульяна Марченко. Она стала третьей среди девочек до 13 лет. Ульяна провела на турнире семь встреч. Во второй наша спортсменка потерпела поражение от будущей чемпионки Софьи Горшениной из Оренбурга, опустилась в нижнюю сетку, где после трех побед вернулась в борьбу за медали. В четвертьфинале Марченко выиграла у еще одной спортсменки из Оренбурга Софьи Мельниковой — 3:2, потом снова уступила Горшениной со счетом 0:3 и в итоге стала третьей.