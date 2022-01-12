В Воронеже иск храма к мэрии поставили на паузу

Храм на улице Генерала Лохматикова в Графском. Фото hram-grafskay.cerkov.ru Фото: другой источник.

В Арбитражном суде Воронежской области прошло заседание по поводу иска храма во имя Святого Филарета Московского, расположенного в микрорайоне Графское на улице Генерала Лохмактикова, 53, к мэрии Воронежа. Церковные деятели добиваются признания за приходом права собственности на достроенное в 2021 году здание площадью 521 квадратный метр.

В мэрии Воронеже сообщили о заседании суда и о своей позиции, озвученной там:

- В рамках рассмотрения арбитражным судом Воронежской области иска о признании права на объект недвижимого имущества - храма во имя Святого Филарета Московского - назначена экспертиза. На время ее проведения приостановлено производство по делу. В ходе его рассмотрения представитель городской администрации пояснил, что в случае отсутствия нарушений градостроительных норм и правил, а также угрозы жизни и здоровью людей, ответчик не возражает против удовлетворения иска. Это вытекает из положений Гражданского кодекса Российской Федерации. Они указывают, что право собственности на самовольную постройку может быть признано за лицом, в постоянном (бессрочном) пользовании которого находится земельный участок, на котором создана постройка, при соблюдении условия ее соответствия установленным требованиям на день обращения в суд.

Экспертиза должна быть проведена в течение месяца. Дату нового судебного заседания пока не определили.