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Происшествия12 января 2022 13:10

Воронежские следователи проверят информацию СМИ о травмировании работницы комбината

Женщина якобы разбила лицо на рабочем месте, но начальство запретило вызывать скорую
Ирина КАЗАНИНА
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Фото Михаила Фролова

Фото Михаила Фролова

Фото: из архива «КП»

Следователи воронежского СУСКа проведут проверку факта, о котором сообщили СМИ. К журналистам обратилась работница одного из перерабатывающих предприятий Новоусманского района. Она сообщила, что еще 2 ноября на рабочем месте получила травму – разбила лицо, споткнувшись об поддон на проходной.

По словам пострадавшей, из раны на лице у нее текла кровь, но руководство запретило вызывать врачей и как-то афишировать несчастный случай. Работнице только предложили перекись водорода и перевязочный материал. Домой она добиралась самостоятельно на маршрутке. Впоследствии женщине якобы наложили на рану несколько швов.

- В связи с изложенным следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области организована процессуальная проверка, - сообщили в пресс-службе ведомства. – В рамках проверки следователи опросят пострадавшую, сотрудников и руководство организации, назначат судебно-медицинскую экспертизу для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью женщины.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.