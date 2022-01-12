Воронежские следователи проверят информацию СМИ о травмировании работницы комбината

Фото Михаила Фролова Фото: из архива «КП»

Следователи воронежского СУСКа проведут проверку факта, о котором сообщили СМИ. К журналистам обратилась работница одного из перерабатывающих предприятий Новоусманского района. Она сообщила, что еще 2 ноября на рабочем месте получила травму – разбила лицо, споткнувшись об поддон на проходной.

По словам пострадавшей, из раны на лице у нее текла кровь, но руководство запретило вызывать врачей и как-то афишировать несчастный случай. Работнице только предложили перекись водорода и перевязочный материал. Домой она добиралась самостоятельно на маршрутке. Впоследствии женщине якобы наложили на рану несколько швов.

- В связи с изложенным следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области организована процессуальная проверка, - сообщили в пресс-службе ведомства. – В рамках проверки следователи опросят пострадавшую, сотрудников и руководство организации, назначат судебно-медицинскую экспертизу для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью женщины.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.