В селе под Воронежем во время пьянки гость избил хозяина до разрыва внутренних органов

До 15 лет грозит 23-летнему жителю Рамонского района за убийство по неосторожности. Совсем не праздничная история произошла в селе Айдарово за несколько дней до Нового года.

Труп 34-летнего мужчины утром 28 декабря обнаружили в подъезде дома на ул. Мазлумова местные жители. Оказалось, он проживал в соседнем доме. Согласно предварительным выводам судебно-медицинского эксперта, причиной смерти стала закрытая травма живота с повреждением внутренних органов.

Оперативники установили, что накануне вечером погибший выпивал в своей квартире с 23-летним знакомым. Во время застолья мужчины поругались, и гость избил хозяина так, что тот покинул квартиру. Как оказалось, дошел до соседнего дома и умер в чужом подъезде от полученных травм.

- Следователями СК проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых экспертиз, в том числе судебно-медицинская для установления точной причины смерти, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается,- рассказал руководитель Семилукского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Евгений Гетманов.

23-летний дебошир ранее был судим за кражи, сейчас он заключен под стражу.