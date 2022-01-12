Воронежская бегунья взяла «золото» на «Рождественском Кубке» в Москве

Воронежская спортсменка стала первой на дистанции 300 метров на всероссийском турнире «Рождественский Кубок», сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд. Он проходил в Москве в легкоатлетическом манеже братьев Знаменских. В программе соревнований были забеги на 300, 600, 1000, 2000 и 3000 м., а также толкание ядра, прыжок в длину и тройной прыжок.

Воронеж на турнире представляли две спортсменки - Ирина Баулина и Эмилия Тангара. Они бежали дистанцию 300 м. И обе финишировали с личным рекордом. Баулина показала на финише время 38,04 секунды, а Тангара 39,97 секунды. Только Ирина победили, а Эмилия заняла шестое место.

- Хорошие результаты показали девушки. Эмилия Тангара — молодая спортсменка, она только вышла из юниорского возраста. А Баулина первый год выступает по взрослым. Она барьеристка, но уже стала одним из лидеров в гладком беге. Прошли три соревнования, и она везде в призах — в турнире на Призы Ирины Приваловой, в «Рождественских стартах» и вот теперь в «Рождественском кубке» Москвы, — подвел итог выступления наших спортсменок главный тренер сборной Воронежской области по легкой атлетике Андрей Бабкин.

Напомним, Ирина Баулина является действующей чемпионкой страны в барьерном беге. А в 2022 году уже успела завоевать «бронзу» на 300-метровке на недавних соревнованиях «Рождественские старты», также проходивших в Москве. Тогда на той же дистанции победил еще один воронежский спортсмен Владислав Доронин.