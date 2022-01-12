Три брата и сестра Ивановы из Воронежа завоевали четыре золота на «Зимних стартах» по парусному спорту

Соревнования по парусному спорту в Сочи сложились для воронежцев удачно. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежские спортсмены отлично выступили в классах «Лазер 4.7» и «Лазер-радиал» на всероссийском турнире «Зимние старты», проходившем в Сочи. Они завоевали четыре золота, причем два из них выиграли брат и сестра. Об этом сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

В классе «Лазер-радиал» первое место среди юношей, а также в общем зачете занял Степан Иванов. В шести гонках из десяти он приходил к финишу первым. А третьей в общем зачете и первой среди девушек стала сестра Степана Татьяна Иванова.

В классе «Лазер 4.7» хорошо выступили братья Денис и Артем Ивановы. Денис показал первый результат среди юношей и стал вторым в общем зачете. Победительнице турнира Ирине Герасимовой наш спортсмен уступил 6 баллов. А его брат Артем в общем зачёте поднялся на шестое место, зато среди юношей замкнул тройку лидеров. Отметим, что эти два брата – просто однофамильцы Степана и Татьяны Ивановых.

- В новом году это первые старты у ребят. Перед ними ставились конкретные задачи: работа на старте, удержание соперника, контроль соперника. И наши спортсмены с ними прекрасно справились. Надежно выступил Денис Иванов, которому победа в последней гонке позволила выйти на первое место среди юношей. Очень хорошо провел регату Степан Иванов. Ветровые условия были сложные — порой ветер достигал 20 узлов. Однако нашему спортсмену было комфортно, потому что он был крупнее остальных участников. Степан остался в Сочи, чтобы продолжить тренировки, а потом оттуда отправиться в Севастополь для участия в регате в классе «Оптимист», — рассказал главный тренер Воронежской области по парусному спорту Максим Лебедев.