Зооволонтеры спасли медведицу, козла и енота умершей дрессировщицы из Воронежской области

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Сотрудники санкт-петербургского центра помощи животным "Велес" спасли зверей, обреченных на голодное существование после смерти их владелицы, дрессировщицы из Воронежской области. Женщина выступала со своими питомцами в шапито. В декабре, когда она умерла, ее дочь не смогла заботиться о животных по состоянию здоровья - сама попала в больницу – и обратилась за помощью в «Велес».

Транспортировка животных обошлась зооволонтерам в 40000 рублей. Они отметили, что звери находились в крайне стесненных условиях, особенно медведица. Посты с фотографиями сотрудники «Велес» опубликовали в аккаунтах центра в соцсетях.

- К нам приехали очередные горемыки: медведица, козел и енот. Бывшецирковые из Воронежской области. Медведица живет в этой клетке уже 7 лет, ее размер удобен для перемещения по цирку, но совсем не пригоден для жизни взрослого животного. Получается, медведица всю жизнь провела в той клетке, в которой приехала, с перерывами на выступления. А последние три года, когда хозяйку и дрессировщицу перестали приглашать выступать, провела еще и в темноте - запертая в своей клетке в фуре. Ее зовут Лапушка и ее уже пересадили в вольер большего размера, - отметили в центре «Велес».