Будут судить водителя фуры, устроившего страшное ДТП, в котором погиб водитель легковушки и пострадала его семья

фото 36.мвд.рф

В суд передают уголовное дело 34-летнего жителя Воронежа, из-за которого произошло смертельное ДТП, в котором погиб житель Московской области и пострадала его семья из трех человек. Мужчину обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Страшная авария произошла днем 25 августа 2021 года в Рамонском районе. Около16.47 на 490-м километре автодороги «М4» водитель фуры «Фредлайнер», следовавший в сторону столицы, не справился с управлением и врезался в попутную «Мазду CX-5». Легковушку отбросило под колеса большегруза «Скания». 40-летний водитель «Мазды» погиб, пострадала вся его семья, которая была в тот момент в машине. В больницу попали 39-летняя жена погибшего и две его дочки. Экспертиза установила, что в результате ДТП 5-летней и 16-летней девочкам был причинен легкий вред здоровью.

Следователи установили, что водитель фуры «Фредлайнер» превысил скорость.

- Обвиняемый двигался со скоростью не менее 92,4 километров в час, при ограничении на данном участке в 70 километров в час, - отметили в ГУ МВД России по Воронежской области.