Воронежцы заметили в ночном городе лису

Страница сообщества "Мой и твой Воронеж" в "ВК", кадр видео

Жители воронежского микрорайона на улице Минской ночью заметили бегающую по площадкам и дворам лису. Очевидцы сняли животное на видео с достаточно близкого расстояния. При этом хищница не обращала никакого внимания на людей, продолжая свой путь из сосновой рощи через детскую площадку к дороге.

Скорее всего, животное пришло в город по железнодорожным путям в поисках легкой пищи. Обилие отходов на контейнерных площадках привлекает в город диких животных. Но зачастую звери теряют страх перед людьми по другой причине – из-за бешенства. Поэтому врачи предостерегают горожан от общения с лесными гостями, даже если они выглядят здоровыми.

Напомним, недавно ночью зашедшая в город лисица попала под колеса машины на площади Заставы.