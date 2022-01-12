В Воронеже на пожаре обрушилась кровля двухэтажного дома

Утром 12 января воронежских пожарных вызвали тушить дом в Коминтерновском районе.

- Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 6.38. Горел двухэтажный многоквартирный дом в переулке Славы, 1. Здание частично расселено. Восемь пожарных на двух машинах потушили огонь за 14 минут. Выгорела нежилая комната площадью два квадратных метра. Обрушилась кровля на площади 10 кв.м. Из людей никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.

В случае ЧП звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101», телефону доверия Главного управления МЧС по Воронежской области 8(473)277-99-00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.