Воронежцев отправят в ледниковый период

Музей-заповедник «Костенки» приглашает воронежцев отметить Старый Новый год. Да не обычно! Горожане смогут погрузиться в эпоху каменного века во время «Путешествия в ледниковый период». Образовательно-развлекательная программа пройдет 15 января.

В 11.00 гостей будут встречать в центре села под Староновогодней елкой. И поведут с обзорной экскурсией по зимним Костенкам (место крепости Костенск, волостная изба, памятник героям Великой Отечественной войны). После нее, в 11.20, начнутся зимние игры и забавы с Дедом Морозом и Снегурочкой. А девушка Анира из племени Бурого медведя поведет гостей на стойбище Серой Совы, где расскажет интересные истории из жизни соплеменников.

В 12.00 на базе «Эволюция» участников программы ждет встреча со снежным человеком Йети. В 12.30 в шале, откуда открывается великолепный вид на зимние Костенки, сотрудники музея проведут два мастер-класса: «Древние пейзажи Костенок» и «Мастер-класс живописи каменного века». Анира покажет, как в ее племени шьют одежду и делают украшения.