Воронежец потерял 24 тысячи при покупке дивана в интернете

38-летний воронежец намеревался купить диван. Мужчина искал подходящий вариант в интернете, а, когда нашел, то связался с продавцом. Для оплаты товара и оформления доставки продавец предложил покупателю перейти по ссылке, где необходимо ввести данные банковской карты. После посещения этой страницы воронежец обнаружил пропажу со своего счета 24 тысяч рублей. А «продавец» перестал выходить на связь.

Молодой человек догадался, что стал жертвой мошенничества, и обратился в полицию. По заявлению потерпевшего возбудили уголовное дело.