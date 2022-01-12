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Происшествия12 января 2022 9:50

Воронежец потерял 24 тысячи при покупке дивана в интернете

Молодой человек попал в сети мошенников
Ирина КАЗАНИНА
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38-летний воронежец намеревался купить диван. Мужчина искал подходящий вариант в интернете, а, когда нашел, то связался с продавцом. Для оплаты товара и оформления доставки продавец предложил покупателю перейти по ссылке, где необходимо ввести данные банковской карты. После посещения этой страницы воронежец обнаружил пропажу со своего счета 24 тысяч рублей. А «продавец» перестал выходить на связь.

Молодой человек догадался, что стал жертвой мошенничества, и обратился в полицию. По заявлению потерпевшего возбудили уголовное дело.