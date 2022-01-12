На восстановление воронежских лесов выделят 160 миллионов рублей

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В этом году на программу восстановления лесов в Воронежской области выделят на 10 миллионов больше, чем в 2021-ом. Федеральный бюджет направит на реализацию регионального проекта «Сохранение лесов» 160,2 миллиона рублей.

В планах управления лесного хозяйства - лесовосстановительные работы на площади 1665 гектаров, заготовка17 тонн семян лесных растений, а также приобретение лесохозяйственной и лесопожарной техники на сумму 103,2 млн. рублей.

Работники лесхоза рассчитывают до 2024 года увеличить ежегодную площадь посадки лесных культур до 2,3 тысяч гектаров, создать резерв лесных семян и оснастить СГБУ ВО «Воронежский лесопожарный центр» специализированной техникой и оборудованием.

По словам руководителя Воронежского лесопожарного центра Владимира Галдина, в этом году планируется приобретение 22-х автомобилей УАЗ, широко используемых при проведении лесохозяйственных и лесопожарных мероприятий.