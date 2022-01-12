Чистильщик мебели украл у жительницы Воронежа кольцо стоимостью 400 тыс рублей

54-летняя жительница Воронежа не смогла найти дома дорогого кольца. Женщина сообщила полицейским, что в квартире из чужих побывал только мужчина из службы бытовых услуг.

33-летнего подозреваемого доставили в отдел полиции. Оказалось, мужчина был судим. И признался, что в квартире "почистил" не только мебель: в процессе уборки увидел лежащее на диване золотое кольцо и «засосал» его пылесосом. Драгоценность (кольцо по свидетельству хозяйки стоит около 400 тысяч рублей) мужчина сдал в ломбард, а деньги потратил.

За кражу ему грозит до шести лет заключения. А правоохранителям предстоит искать само кольцо.