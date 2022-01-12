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Происшествия12 января 2022 8:35

В Воронежской области отец с дочерью держали подпольный игорный клуб

Он работал три месяца, пока точку не накрыли силовики
Ярослав ИВАНОВ
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Следователи передают в суд уголовное дело борисоглебцев, державших подпольный игорный клуб.

52-летний мужчина вместе с 29-летней дочерью организовали незаконную точку азартных игр в арендованном нежилом помещении на ул. Третьяковской в Борисоглебске. Подпольный игорный клуб работал с октября по декабрь 2020 года, пока его не накрыли силовики.

- В ходе обысков, проведенных следователями СК при взаимодействии с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД, были изъяты 11 персональных компьютеров, при помощи которых обвиняемые осуществляли незаконную игорную деятельность, - сообщили в региональном следственном управлении СК России.

Отца и дочь будут судить за незаконное проведение азартных игр, совершенное группой лиц по предварительному сговору.