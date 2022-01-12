К 12 января еще 215 воронежцев заразились коронавирусом и 10 умерли

Новогодние праздники сделали свое дело - воронежцы расслабились, больше встречались в компаниях, и коронавирус снова пошел в рост. Увеличение суточного прироста заболевших ковидом санитарные врачи фиксируют уже третий день подряд. По данным федерального оперштаба, за 11 января положительные тесты на COVID-19 получили 215 жителей Воронежской области. Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировали 196 603 случая ковида.

Зато Воронежская область держится на третьем месте по стране (после Москвы и Санкт-Петербурга) по числу выписанных за сутки с больничного: 1297 пациентов признали выздоровевшими за вчерашний день. Всего болезнь смогли победить 167 167 жителей региона.

Федеральный оперштаб сообщил о 10 умерших от осложнений ковида воронежцах за минувшие сутки. Всего в Воронежской области зарегистрировано 7 104 летальных случая после коронавируса.