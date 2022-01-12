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Общество12 января 2022 7:32

Жительница Воронежской области опоздала на автобус и собиралась пройти в мороз 130 километров по трассе с двумя малышами

Женщине помогли автоинспекторы
Ярослав ИВАНОВ
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11 января автоинспекторы спасли от обморожения мать с двумя малолетними детьми. Во время патрулирования 610-го километра М-4 «Дон» в Бобровском районе полицейские увидели идущую по обочине оживленной трассы молодую женщину с двумя малышами, одного из которых она несла на руках. Инспекторы спросили, что заставило мать в сильный мороз со шквалистым ветром идти пешком вдоль трассы, подвергая опасности детей (малышам два и четыре года).

23-летняя женщина рассказала, что идет к родственникам в Богучар (город находится в 130 км от места, где ее обнаружили). Оказалось, она опоздала на рейсовый автобус и поэтому шла с детьми по краю дороги, в надежде поймать попутный транспорт. Но никто из водителей не останавливался.

Полицейские отогрели путников в патрульном автомобиле и посадили на попутный пассажирский автобус.