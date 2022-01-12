Воронежцев приглашают на бесплатный концерт, где можно помочь годовалой девочке с тяжелой болезнью

Концерт, где можно будет собрать деньги на реабилитацию Даши Парневой, пройдет 13 января в 19.00 на крыше бизнес-центра "Эверест". Фото: предоставлено благотворительным фондом "Стеша".

В четверг, 13 января, в Центральном районе на крыше бизнес-центра «Эверест» (улица Героев Красной Армии, 6) пройдет благотворительный концерт «Музыка открытого сердца». Начнется он в 19.00. Солисты проекта, призванного помочь тяжелобольным детям, исполнят хиты мировой эстрады. Во время концерта пройдет аукцион, где можно будет передать деньги на восстановление после туберозного склероза годовалой Даши Парневой.

У Даши на третий день жизни начались приступы эпилепсии. Почти 2,5 месяца девочка переживала до 70 серийных приступов в сутки и днем, и ночью, длившиеся до четырех минут. В три месяца и одну неделю Даше сделали очень серьезную операцию на мозге и удалили большое образование. С того времени приступы ушли. Вот уже девять месяцев у малышки ремиссия. По развитию Даша очень отстает от сверстников. Первый переворот она совершила почти в девять месяцев. В этом же возрасте девочка начала проходить курсы реабилитации, после прохождения которых у девочки стали появляться первые успехи.

Стоимость курса реабилитации, включающего в себя важный для Даши комплекс занятий, составляет 137 500 рублей. В наших силах собрать эту не такую уж великую сумму. Приходите на концерт (вход туда бесплатный) и поддержите больную девочку!