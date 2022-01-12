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Звезды12 января 2022 7:11

Воронежцам покажут любовь под дождем

Театр "Искушение" покажет новый спектакль
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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фото театра "Искушение"

фото театра "Искушение"

9 февраля в Воронеж приедет долгожданное "Шоу под дождем". Представление театра «Искушение» планировалось в октябре, но из-за ситуации с коронавирусом было перенесено.

Этот хореографический спектакль режиссера Рустама Надыршина - история об отношениях, ярких чувствах и безумной любви. Это сочетание романтики, драйва и энергии.

Мужчина, который расстался с возлюбленной, языком танца рассказывает, как ему было сложно, а порой невозможно понять ее. Во время монолога главный герой переосмысливает сложившуюся ситуацию, и осознает, что совершил роковую ошибку. Он понимает, что до сих пор безумно любит и она ему дорога.

Каждый танец в органичном сочетании с музыкой раскрывает характер, чувства и мысли актера. Кульминация шоу - обрушивающиеся на сцену потоки воды.

Шоу под дождем пройдет в Event-Hall, начало в 19.00. 12+