В Воронеже ВАЗ-21121 сбил 12-летнюю школьницу на "зебре"

11 января в Коминтерновском районе под колеса попала школьница. Авария произошла около 17.30 на бульваре Победы.

По предварительным данным полиции, 25-летний водитель на ВАЗ-21121, следовавший по бульвару Победы со стороны улицы Жукова в направлении улицы 60 Армии, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 12-летнюю девочку. Школьницу отправили в больницу.

Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах ДТП.

В Воронежской области за сутки зарегистрировано 104 ДТП, в них пострадали четыре человека.