Утро 12 января Воронеж встретил 9-балльными пробками

Из-за снегопада утром 12 января Воронеж встал в пробках. Заторы в 9 баллов показывает Сервис «Яндекс.пробки». Движение осложнено во всех районах города. Длиннее всего растянулось скопление машин на Московском проспекте в направлении центра. Заторы на пересечении Антонова-Овсеенко с Хользунова и 45-й Стрелковой дивизии, на улицах Хользунова, Солнечная, Шишкова, на бульваре Победы.

Заторы на Пешестрелецкой, бульваре Пионеров, на Космонавтов, 20-летия Октября, Ворошилова и Кирова. В центре пробка на перекрестке Плехановской и Кольцовской.

На левом берегу пробки на Ленинском проспекте, Димитрова и Брусилова, а также в районе Остужевского кольца и Переверткина.