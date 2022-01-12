В 2021 году «Пушкинские карты» оформили более 48 тысяч воронежцев

48 624 воронежца оформили в 2021 году «Пушкинские карты», об этом сообщил региональный департамент культуры. По ним купили более 30 тысяч билетов. К сожалению, это свидетельствует о том, что около трети держателей карт ими не воспользовались. А между тем, с 1 января номинал «Пушкинской карты» увеличили с 3000 до 5000 рублей в год.

- С февраля возможности карты будут расширены. Молодежь от 14 до 22 лет сможет оплатить по «Пушкинской карте» билеты в кино на российские фильмы, на это можно будет потратить до 2 000 рублей в течение года. Поэтапное подключение кинотеатров к программе запланировано, - сообщили в департаменте культуры Воронежской области.

В Воронежской области билеты по «Пушкинской карте» можно купить в 22 учреждения культуры: театр оперы и балета, театр драмы имени Кольцова, Камерный театр, ТЮЗ, театр кукол, Никитинский театр, театр «Кот», Новый театр, филармонию, Воронежский концертный зал, Платоновский фестиваль, хор имени Массалитинова, Борисоглебский драматический театр имени Чернышевского, Лискинский музыкально-драматический театр, Россошанский драматический театр «РАМС», Воронежский краеведческий музей, музей имени Крамского, литературный музей имени Никитина, музеи-заповедники «Дивногорье» и «Костенки», дворцовый комплекс Ольденбургских, Острогожский историко-художественный музей имени Крамского.