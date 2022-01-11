Воронежец угнал «ГАЗель», покатался на ней и бросил на улице

Угонщика отправили в следственный изолятор. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В декабре 2021 года 36-летний мужчина подал в дежурную часть отдела полиции № 2 заявление о том, что украли его «ГАЗель». Полицейские выяснили, что припаркованный во дворе многоэтажки по улице Антонова-Овсеенко автомобиль был похищен ночью. Владельцу был причинен ущерб около 400 тысяч рублей.

Вскоре «ГАЗель» нашли в Северном микрорайоне. По биологическим следам, оставленным в салоне автомобиля, а также записям с камер видеонаблюдения, полицейские установили личность угонщика. Им оказался ранее судимый за похожие преступления 26-летний воронежец. Оперативники нагрянули к молодому человеку на квартиру и задержали его.

В отделе полиции мужчина признал свою вину и заявил, что похитил «ГАЗель», чтобы просто покататься по городу. После того, как в баке закончилось топливо, он припарковал автомобиль и ушел.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража» (до шести лет лишения свободы). Задержанного мужчину отправили в следственный изолятор, - сообщили в региональном ГУ МВД.