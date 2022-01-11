Предварительные результаты переписи: Воронеж остался городом-миллионником

Вполне вероятно, что только приток мигрантов помог Воронежу сохранить статус города-миллионника. Фото: из архива «КП»

Стали известны предварительные результаты переписи населения в Воронежской области. Согласно этим данным, в Воронеже сейчас проживает 1,05 миллиона человек. А в нашей области – более 2,3 млн.

Ранее эксперты вызывали опасения по поводу сохранения Воронежа статуса города-миллионника из-за резко возросшей смертности, связанной с эпидемией коронавируса. В то же время высказывались предположения, что ситуацию спасет продолжающийся приток мигрантов, в основном, из Средней Азии. Не исключено, что именно они сохранили за Воронежем этот статус, позволяющий участвовать в ряде крупных федеральных программ.

Напомним, перепись началась 15 октября и завершилась 15 ноября. В ней приняли участие 75 процентов наших земляков. Можно было прийти на участок, дождаться визита переписчиков или заполнить свои данные на портале Госуслуг.