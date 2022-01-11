В Воронежской области стали чаще заражаться ковидом молодые люди

Все больше положительных тестов на ковид у жителей Воронежской области от 18 до 39 лет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во вторник, 11 января, на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом о текущей эпидемиологической обстановке рассказал руководитель регионального управления Роспотребнадзора Игорь Механтьев

По данным главного санитарного врача, с 6 января в Воронежской области увеличилось на 11,3% число заболеваний коронавирусом среди молодых людей в возрасте от 18 до 39 лет. Наибольшая доля заразившихся приходится на работников торговли, сельского хозяйства, сфер ЖКХ и транспорта.

Кроме того, Игорь Механтьев рассказал, что за первую неделю января по сравнению с предыдущей снизилось количество заболеваний гриппом и ОРВИ на 44%. Он объяснил это школьными каникулами и нерабочими днями. Однако эпидпорог остается превышенным на 2%.

Об оказании медицинской помощи больным COVID-19 сообшил руководитель департамента здравоохранения Воронежской области Александр Щукин. На данный момент 1351 человек находится на госпитализации в ковидных стационарах. За сутки 117 человек госпитализированы, 166 пациентов выписаны. По состоянию на 11 января, в Воронежской области открыты 2335 ковидных коек в 23 медицинских организациях, 1733 из них с кислородной подводкой. За праздники меньше их не стало.

Напомним, на том же заседании губернатор Александр Гусев поручил возобновить активные проверки торговых организаций на соблюдение антиковидных мер. А также не исключил возможность ужесточения ограничений.