В воронежском торговом центре обнаружили труп пожилого мужчины

Врачи скорой приехали на вызов, но уже ничем не могли помочь мужчине. Фото: из архива «КП»

В понедельник, 10 января, около семи часов вечера посетители торгового центра «Лента» на улице Домостроителей обнаружили на втором этаже лежащего на полу на вид пожилого мужчину. Он не подавал признаков жизни. Люди вызвали скорую. Приехавшие врачи констатировали смерть.

Проверку по факту этого ЧП проводят в региональном управлении Следственного комитета. Там по этой ситуации сообщили следующее:

- При осмотре тела видимых телесных повреждений не обнаружили. Предположительно, смерть не носит криминальный характер. Назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления ее точной причины. Личность мужчины установили, жил он в Воронеже, ему было 62 года.