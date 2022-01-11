В Воронеже в Следственном комитете проверяют обстоятельства обрушения потолка в аварийном общежитии

Так выглядела кухня после обрушения потолка. Фото: Ирина Филимонова, "Настоящий Воронеж" ВКонтакте. Фото: другой источник.

Сотрудники Следственного комитета начали проверку, в которой выясняют причины, которые привели к тому, что на кухне общежития на улице Электросигнальной, 4 рухнул потолок. Напомним, только по счастливой случайности никто не пострадал. А рядом с окном в потолке образовалась изрядная дыра.

В Следственном комитете отмечают, что уже опросили жителей общежития. Они заявили, что дом признан аварийным и подлежит расселению, однако уже сейчас его состояние может представлять опасность для их жизни и здоровья.

В мэрии ранее заявили, что владельцам комнат в общежитии предоставили возможность выбрать временное жилье, не дожидаясь начала расселения. Одна семья этим предложением уже воспользовалась.

- В рамках проверки будет дана объективная правовая оценка сложившейся ситуации, в том числе действиям должностных лиц. Опрошены не только жильцы общежития, но и представители управляющей компании и иные лица. Истребованы и изучены документы, в том числе связанные с оценкой технического состояния общежития и признанием его аварийным. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в региональном управлении Следственного комитета.