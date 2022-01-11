В Воронежской области возобновят активные антиковидные проверки торговых организаций

Число рейдов по торговым организациям снова увеличат. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На оперативном совещании по ситуации с пандемией коронавируса губернатор Воронежской области Александр Гусев дал новое распоряжение:

- Учитывая появление новых штаммов ковида, поручаю в течение недели возобновить активные проверки торговли. Мы должны быть готовы к возможному подъему заболеваемости, все должны строго соблюдать антиковидные меры.

Александр Гусев также не исключил ужесточения ограничений:

- Мы будем смотреть за тем, как развивается ситуация в крупных российских городах. Если там рост продолжится, нужно превентивно ужесточать ограничения. А в течение недели нужно усилить контроль исполнения действующих антиковидных мер.

Напомним, в течение двух суток подряд в Воронежской области количество заболеваний коронавирусом, долгое время сокращающееся, снова стало возрастать. И опять приблизилось к 200-м. Между тем, во многих воронежских торговых центрах сейчас снова практически не проверяют соблюдение посетителями масочного режима.