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Общество11 января 2022 14:57

В Воронежской области возобновят активные антиковидные проверки торговых организаций

Такое поручение дал губернатор
Юрий КОЗЛОВ
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Число рейдов по торговым организациям снова увеличат.

Число рейдов по торговым организациям снова увеличат.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На оперативном совещании по ситуации с пандемией коронавируса губернатор Воронежской области Александр Гусев дал новое распоряжение:

- Учитывая появление новых штаммов ковида, поручаю в течение недели возобновить активные проверки торговли. Мы должны быть готовы к возможному подъему заболеваемости, все должны строго соблюдать антиковидные меры.

Александр Гусев также не исключил ужесточения ограничений:

- Мы будем смотреть за тем, как развивается ситуация в крупных российских городах. Если там рост продолжится, нужно превентивно ужесточать ограничения. А в течение недели нужно усилить контроль исполнения действующих антиковидных мер.

Напомним, в течение двух суток подряд в Воронежской области количество заболеваний коронавирусом, долгое время сокращающееся, снова стало возрастать. И опять приблизилось к 200-м. Между тем, во многих воронежских торговых центрах сейчас снова практически не проверяют соблюдение посетителями масочного режима.