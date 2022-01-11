В Воронеже пассажир жестоко избил водителя маршрутки

Непрошедший платеж по карте привел к кровавому избиению водителя. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Безобразный инцидент произошел в понедельник, 10 января, около семи часов вечера на остановке Остужева. В соцсетях родственница водителя маршрутки № 3В изложила свою версию развития событий. По словам женщины, видимо, передающей то, что ее рассказал шофер, в салон зашел пассажир. Он приложил карту к терминалу. Платеж не прошел. Водитель попросил сделать эту нехитрую операцию еще раз. Однако пассажир отказался это делать, равно как и платить наличными. Шофер заявил, что дальше никуда не поедет. Тогда пассажир набросился на него и избил.

И. о. директора компании «Автолайн+», обслуживающей маршрут, Виктор Натаров сообщил, что мужчина успел нанести водителю несколько ударов. Шофер вызвал скорую и полицию, раздал деньги другим пассажирам. Напавший на него мужчина смешался с толпой выходивших. У избитого водителя диагностировали перелом носа, ребра и сотрясение мозга.

Момент избиения не был записан на видеорегистратор, потому что его в маршрутке не было. Виктор Натаров заявил, что сейчас потребовали поставить лицензированные устройства съемки, а они пока появились не во всех автобусах.

В полиции подтвердили, что приняли заявление от избитого мужчины, и начали его проверку.