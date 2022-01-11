20 студентов воронежского опорного вуза не вернулись на сессию из Казахстана

В ВГТУ организуют индивидуальные сроки сдачи сессии для 20 застрявших в Казахстане студентов. Фото из телеграм-канала вуза. Фото: другой источник.

О ситуации со студентами, находящимися в Казахстане, рассказали в телеграм-канале ВГТУ. В частности, сообщили, что в воронежском опорном вузе учится 49 студентов из этой среднеазиатской республики. 29 человек сейчас находятся в России, оставшиеся 20 – в Казахстане. Как заявили в вузе, практически со всеми студентами установлена связь.

Тем, кто не пока не может приехать на сессию, в ВГТУ обещают установить индивидуальные сроки сдачи сессии. А для студентов, которые не смогут вовремя начать учебу в новом семестре, будут организованы дополнительные занятия после их приезда в Россию.

Ранее ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий заявил о готовности пойти навстречу студентке из Казахстана, которая не смогла вовремя приехать на сессию. Экзамены и зачеты она теперь может сдать позже.

Напомним, беспорядки в Казахстане начались 2 января. Формальным поводом для них стало повышение цен на топливо в два раза. Мирными протесты были недолго. Дальше начались захваты зданий, избиения силовиков, грабежи магазинов. Президент Казахстана Токаев объявил чрезвычайное положение до 19 января. В республику ввели силы ОДКБ для обеспечения безопасности стратегически важных объектов.