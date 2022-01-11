В воронежском общежитии рухнул потолок

"Настоящий Вооонеж". Фото: другой источник.

В здании общежития на улице Электросигнальной, 4 в Коминтерновском районе рухнул потолок на кухне. Фото последствий ЧП разместила в паблике «Настоящий Воронеж» ВКонтакте Ирина Филимонова. Дыра в потолке рядом с окном выглядит достаточно большой. Ирина также написала такой комментарий к фото:

- Дом в аварийном состоянии, подписан на расселение, но, когда это будет, не известно. Ждут, наверное, когда совсем общага рухнет. Жилищная компания от нас отказалась. Наш дом никто не обслуживает — у меня двое детей, а если бы кто-то из них был в этот момент на кухне?! Аварийка приехала, посмотрела и уехала. Никому ничего не надо.

В управлении информации мэрии Воронежа так прокомментировали ЧП:

- Дом подлежит расселению в 2022 году в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Воронеж», составляющей нацпроекта «Жилье и городская среда». На электронных аукционах приобрели объекты долевого строительства в строящихся многоэтажках со сроком ввода в июне - декабре текущего года. Сотрудники управления жилищных отношений горадминистрации направили письмо в адрес ООО УК «РЭП-101» о необходимости поддерживающего ремонта дома до момента расселения. Также, учитывая неудовлетворительное техническое состояние здания, владельцам комнат в нем направили предложения о выделении им жилых помещений из маневренного фонда. Одной семье временное жилье предоставили.