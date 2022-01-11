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Происшествия11 января 2022 12:13

16-летний нетрезвый воронежец без прав врезался на «Жигулях» в опору ЛЭП

Его обе пассажирки получили травмы
Алексей СЕРГУНИН
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ДТП произошло в Борисоглебске у дома №7 по проезду Элеваторный. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

ДТП произошло в Борисоглебске у дома №7 по проезду Элеваторный. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, сегодня около 4:30 в Борисоглебске у дома №7 по проезду Элеваторный 16-летний водитель «ВАЗ-21070» не справился с управлением и въехал в опору ЛЭП.

В результате ДТП пострадали два пассажира, 18 и 36-летние жительницы Борисоглебского района, которых доставили в медицинское учреждение.

В момент аварии не имевший прав водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства происшествия. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.