За поджог чужой машины воронежцу грозит до пяти лет лишения свободы

Сотрудники полиции в кратчайшие сроки по изъятым записям с камер видеонаблюдения выяснили личность злоумышленника. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вчера, 10 января, в дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по Воронежу поступило сообщение о возгорании автомобиля «УАЗ-Патриот», припаркованного во дворе многоквартирного дома по Ленинскому проспекту.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка установили, что около 5:00 неизвестный разбил стекло и поджег машину, принадлежащую 40-летнему местному жителю.

Сотрудники полиции в кратчайшие сроки по изъятым записям с камер видеонаблюдения выяснили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый за кражу 26-летний воронежец. Задержанный во всем сознался.

Теперь в соответствии с частью 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.