Воронежская область опустилась на третье место в России по числу выздоровевших от ковида за сутки

Число отрицательных тестов на ковид в Воронежской области растет каждые сутки. Фото: из архива «КП»

В Воронежской области на утро вторника, 11 января, сообщили об еще 1274 победивших ковид людей. Эти данные опубликовали на федеральном сайте Стопкоронавирус.РФ.

Любопытно, что, хотя число выздоровевших выросло по сравнению с утром понедельника, 10 января, когда от COVID-19 избавились 1217 человек, среди российских регионов наш упал на одну строчку вниз. Еще резче увеличилось количество победивших заразу в Санкт-Петербурге. Только в Северной столице и Москве за сутки их оказалось больше, чем в Воронежской области.

Всего же за время пандемии в нашем регионе справились с ковидом 165 870 человек.